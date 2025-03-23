¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Îµå¾ì°¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¢ö¡Ø¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤ÎPV¤¬¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØHurray¡ª¡ª¡Ù¡Ê²Î¡§GENIC¡Ë¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¸¶ºî¡Ø¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Ü²ìÃ£Ïº¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£Ìîµå¹¥¤­¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÂ¼ÅÄ¤È¡¢¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤¬½ã¾ð¤Ê¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¥ë¥ê¥³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Îµå¾ì°¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£¤½¤ó¤ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡Ù