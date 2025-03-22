〈本人直撃〉元不登校YouTuberゆたぼん、海外留学を発表「最近は大学進学も見据えています」…新たな冒険先では「平日は外出禁止」「終日英語漬け」!?集英社オンライン

海外留学を決意したゆたぼん「平日は外出も禁止されている」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 海外留学することを発表したゆたぼんに集英社オンラインが取材している
  • 4月から約3カ月間フィリピンに留学してから、カナダに留学する予定とのこと
  • フィリピンでの予定がハードで、「平日は外出も禁止されている」と明かした
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