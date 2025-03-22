楽天ペイメントは3月13日から、グーグルが提供する「Google検索」の各店舗における検索結果画面において、楽天ペイメントが運営するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のコード決済を利用できる店舗が表示可能になったことを発表した。●「楽天ペイ」導入店舗も新規客の拡大や売り上げ伸長に期待「Google検索」の検索結果画面において、「楽天ペイ」のコード決済が利用できる店舗や施設が簡単にわかるようになり、買い物