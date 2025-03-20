iPhone/iPad/Mac向けで『バイオハザード RE:3』が3月18日に緊急発売された。A17Proチップ以降を搭載したiPhoneとiPad miniをはじめ、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでプレイが可能だ。iPhone/iPad/Mac『BIOHAZARD RE:3』Launch Trailer：https://www.youtube.com/watch?v=KCmmPs88Sis本作の主人公は特殊部隊隊員“ジル・バレンタイン”で、前作『バイオハザード RE:2』と対をなす一篇。シリーズの中で一際大きな転機とな