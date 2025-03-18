J2¥ê¡¼¥°Âè5Àá ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ5¡Ê1-1¡Ë1 °¦É²FC14:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô9,367¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤éÀéÍÕ¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ç°¦É²¤ò°µÅÝ¤·¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹½¤¨¤ë¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð