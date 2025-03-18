ニューヨーク自由の女神像をフランスに返せ」。フランス政治家のこの発言に対し、ホワイトハウスの報道官は「フランス人がいま、ドイツ語を話していないのはアメリカのおかげだ」と話しました。ニューヨーク自由の女神像はフランスアメリカの独立100周年を記念して贈ったもので、1886年に完成しました。AP通信によりますと、フランス選出のヨーロッパ議会の議員、グリュックスマン氏は16日、アメリカでトランプ大統領が2