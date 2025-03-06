2025年3月5日、Appleから新しい「Mac Studio」が発表されました。同日に発表された高性能チップ「M3 Ultra」を搭載したバージョンと、2024年10月に発表された「M4 Max」を搭載したバージョンの2種類が発売される予定。前者は最大32コアのCPUと80コアのGPUを搭載するモンスターマシンで、オプション山盛りの最大構成にすると価格は税込226万3800円になります。Apple、Mac史上最もパワフルな新しいMac Studioを発表 - Apple (日本)ht