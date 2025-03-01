AMDが次世代GPUアーキテクチャ「RDNA 4」を採用したグラフィックボード「Radeon RX 9070 XT」と「Radeon RX 9070」を2025年2月28日(金)に発表しました。前世代モデルと比べてレイトレーシング性能やAI関連処理性能が格段に向上しているほか、ネイティブ出力と同等の品質でフレームレートを向上できる超解像技術「FSR 4」にも対応しています。AMD Radeon RX Graphics Cardshttps://www.amd.com/en/products/graphics/desktops/radeo