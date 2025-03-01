ユニフォームはもちろん、タオルに人形、キーホルダー。“大谷翔平” と名がつくグッズはことごとく売れるのは、当然のこと。しかし、“25億円” ともなるとなかなか売れないようで――。《僕はこの土地を選びました……そしてここにウィンターホームを建築中です。ここは特別な場所。そして、もうすぐ我が家となる場所》晴れ渡った空と、広大な海。目下、大谷はハワイ島のリゾート「ザ・ヴィスタ・アット・マウナケアリゾート