イギリスのシンクタンクである高等教育政策研究所(HEPI)が2025年2月26日に、イギリスの学部生の10人中9人以上が何らかの形でAIを使用しており、3分の2だった前回の調査から大幅に増加したとのレポートを発表しました。専門家は、学生の行動様式がこれほど急激な変化を見せたのは前代未聞だとしています。Student Generative AI Survey 2025 - HEPIhttps://www.hepi.ac.uk/2025/02/26/student-generative-ai-survey-2025/Surge in U