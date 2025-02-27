富士山の絶景スポットとして知られる山梨県富士吉田市内の本町（ほんちょう）二丁目交差点で、観光客数十人が横断歩道で記念撮影するなどして車が通れない様子を撮った動画がXで投稿され、交通の妨害になっていると批判されている。投稿者は、横断歩道で撮影していたのは、中国人団体客だと説明している。この場所は、一部客のマナー違反が度々取りざたされ、市も対策を講じてはいる。それでも、未だにマナーが改善されていないの