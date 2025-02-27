横浜F・マリノスは２月27日、観戦者の違反行為とそれに対する処分を発表した。ルール違反が起こったのは、26日に行なわれたJ１第３節の横浜FC戦（０−０）。横浜ダービーで、観客１名が中指を立てる侮辱的行為をした。クラブは、この１名に無期限入場禁止の処分を下した。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！クラブは、「今後、同様の行為が起こらないように、観戦ルール