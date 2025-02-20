「夏タイヤ車の衝突事故が起きました！」NEXCOが公式で怒りの警告くるまのニュース

「夏タイヤ車の衝突事故が起きました！」NEXCOが公式で怒りの警告

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • NEXCO東日本新潟支社は19日、公式SNSで冬用タイヤの着用を呼びかけた
  • 関越道で「ノーマルタイヤ車両の衝突事故」が発生したと説明
  • 冬道対策をしていないドライバーに対する怒りがにじみ出ているようだ
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