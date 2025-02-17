令和7年（2025年）の確定申告は2月17日からはじまる。国税OB税理士の飯田真弓さんは「会社員でも確定申告で取り戻せるお金があるので制度を知ることが大切だ。例えば、住宅ローン控除の令和6年分の『改正点』には気をつけたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／Natee Meepian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Natee Meepian■会社員でも申請を忘れると大損…今年も確定申告の時期がやってきた。筆者はかつて26年間