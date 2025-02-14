上田竜也、KAT-TUN解散発表後に反町隆史の「POISON」投稿 決定に不服か女性自身

上田竜也、KAT-TUN解散発表後に反町隆史の「POISON」投稿 決定に不服か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • KAT-TUNの解散発表後の上田竜也について「女性自身」が伝えた
  • SNS投稿で反町隆史の「POISON」をBGMにしていた、と芸能関係者
  • 上田にも解散を巡り「言いたいことがあるのでは」と思ってしまうと話した
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