バレンタインにはチョコをもらえるだけで嬉しいけれど、そこにプレゼントも添えられていたら、さらに嬉しいのが男心。では、具体的にどんな贈り物に男性は感動するのでしょうか。今回は、10代から30代の独身男性203名に聞いた意見を参考に、「『愛されてるなあ』と男性を感激させるバレンタインのプレゼント」をご紹介します。【１】わかってくれてる感にジンとする「好きなアーティストの新作アルバム」「思わず『これ欲しかった