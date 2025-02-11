日本有数のキャベツの産地、愛知・田原市で、畑から約800玉が盗まれました。被害にあった農家によりますと、2月5日朝、田原市堀切町の畑でキャベツ約800玉がなくなっているのに気付きました。2025年は天候不良のため生育が悪いということで、ようやく収穫できる大きさになったものを選び、あわせて1トンほどが盗まれたとみられます。被害にあった農家はFNNの取材に「肥料や農薬も高いなか、『やられた』という気持ち」と憤りを語り