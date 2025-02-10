記者会見する広島県湯崎英彦知事＝10日午前、県庁広島県湯崎英彦知事は10日の記者会見で、男性の家事育児参加を促進するため「男性の家庭生活における活躍推進条例」を制定する方針を示した。県によると、男性の家庭活躍に特化した条例は都道府県で初。総務省の2021年調査で、県内の共働き世帯で女性の家事育児時間が男性の約3.5倍となるなど、負担が女性に偏っている現状の打開を図る狙い。湯崎氏は16年に女性活躍推進法