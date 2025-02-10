徳島県三好市で９日、地域の魅力を発信するイベント「三好おもっしょフェスティバル」が開かれました。このイベントは手作りの木工作品の販売や演奏会などを通じて地域の魅力を発信しようと三好市の池田小学校の5年生が企画や運営をして初めて開かれました。会場では、写真立てやお寿司のオブジェなど、児童が授業で製作した木工作品の販売や去年考案されゆるスポーツのグランプリを受賞した競技の体験会など多くの催しが行