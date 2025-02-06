¡ÖÇÐÍ¥¤â¤ªºÂÉß¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¸µÉñµ¸¤¬Åö»þ´¶¤¸¤¿·ÝÇ½³¦¤Î°ÇÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó

¡ÖÇÐÍ¥¤â¤ªºÂÉß¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¸µÉñµ¸¤¬Åö»þ´¶¤¸¤¿·ÝÇ½³¦¤Î°Ç

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ²Ö³¹¤Î¡Ö°Ç¡×¤ò¹ðÈ¯¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¸µÉñµ¸¤¬¡¢Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿
  • Åö»þ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤è¤¯¤ªºÂÉß¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ
  • Éñµ¸¤òÍ·½÷¤È´ª°ã¤¤¤·¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÀ­¹Ô°Ù¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤â¤¤¤¿¤È¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • Ì¤À®Ç¯°û¼ò¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢À­¹Ô°Ù¤Î¶¯Í×¡Ä¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤«¤éËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¸µÉñµ¸¡¦¶Íµ®À¶±©¡Ê25¡Ë¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¡ÈµþÅÔ²Ö³¹¤Î°Ç¡É
    Ì¤À®Ç¯°û¼ò¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢À­¹Ô°Ù¤Î¶¯Í×¡Ä¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤«¤éËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¸µÉñµ¸¡¦¶Íµ®À¶±©¡Ê25¡Ë¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¡ÈµþÅÔ²Ö³¹¤Î°Ç¡É 2025Ç¯2·î8Æü 11»þ30Ê¬
  • ËÌÂ¼°ìµ±
    ËÌÂ¼°ìµ±¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¡¡¹ñÎ©¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÄáÉÓ¤â¡ÖÆ¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È´¶¿´ 2025Ç¯2·î8Æü 15»þ25Ê¬
  • ¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¡©¡Ê£Ã¡ËÆü´©¥²¥ó¥À¥¤
    ¤ª¤¹¤®¤Î¼¡¤Ï¥Þ¥Ä¥³¡© »ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤â¡Ä¡ÖÉ¨¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤Æ¡×¥Õ¥¸¸µ¥¢¥ÊÄ¹Ã«ÀîË­»á¤Îº¨¤ßÀá 2025Ç¯2·î8Æü 9»þ26Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¾¾¤¿¤«»Ò¡È¥­¥à¥¿¥¯¤ò¿¶¤Ã¤¿½÷¡É¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç18ºÐ¾×·â¤Î·Ð¸³¡ÖÀ¨¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡× 2025Ç¯2·î7Æü 21»þ41Ê¬
  • ¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ÈÆî¸¶À¶Î´
    ¡Ö¤Á¤ã¤«¤·¤¿¤ê¼ºÇÔ¤ò¾Ð¤¦¤Î¤¬¼ÒÉ÷¡×¥Ý¥í¥ê¤«¤é»àË´»ö¸Î¤Þ¤Ç¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·ÊüÁ÷»Ë¡É 2025Ç¯2·î6Æü 13»þ0Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. µÒ¤Èº®Íá¤·¤¿Éñµ¸¤¬Ç¥¿± ¹ðÈ¯
    2. 2. ËÌÂ¼°ìµ±¤Î½Ð¿È¹»¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤­
    3. 3. ¥Þ¥Ä¥³¤¬¾åÈ¾¿È¤ò¡ÄÄ¹Ã«Àî»á¹ðÇò
    4. 4. ¥­¥à¥¿¥¯¤ò¿¶¤Ã¤¿½÷ ¾×·â¤ÎÂÎ¸³
    5. 5. ½Ð±é¼Ô»àË´ ¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤Î¤ä¤é¤«¤·
    6. 6. °ì¿ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ä·Ý¿Í¡Ö½õ¤±¤Æ¡×
    7. 7. ËÙ¤Á¤¨¤ß¤Ë1Ëü6Àé·ïÃæ½ý É×Ê°¤ê
    8. 8. ¥Õ¥¸¹Á»á 74ºÐ¤ÎÂç²Ð½ý¤ò±£ÊÃ¤«
    9. 9. 40Âå¤¬Ìë¤Î±Ä¤ß¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¡Á¡×ÊªµÄ
    10. 10. ¾®ÏÇÀ± ¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À­2.2%¤Ë¾å¾º
    1. 11. ºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¿ Í­µÈ¤¬¿ÀÈëÂÎ¸³
    2. 12. ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á ¥Õ¥¸¤ÏÓÞ¾Ð¤Ã¤¿¤«
    3. 13. Æ¬¤Ë¤­¤¿ ÂçÃ«¤ò½ä¤ëË½Ïª¤ËÊ°ÅÜ
    4. 14. ÄËÉ÷È¯¾É 40ÂåÃËÀ­¤Î´í¸±¤Ê¹¥Êª
    5. 15. ¤¿¤±¤·¤¬Ãæµï»á¤Ë¹ðÇò¤·¤¿°ú¤­ºÝ
    6. 16. ¡Ö²¼¼ê¡×¤â¤Î¤Î¤±ÊüÁ÷¤ÎÅÙ¤Ë¼º°Õ
    7. 17. ¡Ö¥Ð¥Â¥ó¥Ã¥Ã!¡×ºë¶Ì¥¤¥ª¥óÄäÅÅ
    8. 18. ¥¿¥â¥ê¤Î¡ÖÃþ°¦¡×¼õ¤±¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê
    9. 19. ¤³¤¸¤ë¤êÉ×ÁÏ¶È¤Î²ñ¼Ò Ãí°Õ´­µ¯
    10. 20. Ãæ¹ñÀÒ2¿Í¤Ê¤¼ÉÔµ¯ÁÊ? ÇÀ²ÈÅÜ¤ê
    1. 1. µÒ¤Èº®Íá¤·¤¿Éñµ¸¤¬Ç¥¿± ¹ðÈ¯
    2. 2. ¥Õ¥¸¹Á»á 74ºÐ¤ÎÂç²Ð½ý¤ò±£ÊÃ¤«
    3. 3. ¥¿¥Ð¥³¤Ç»ÙÊ§¤¤µñÈÝ¤µ¤ì¥ì¥¸²õ¤¹
    4. 4. ´Ç¸î»Õ ´µ¼Ô40¿Í¤ËÌôÅêÍ¿¤»¤º
    5. 5. ¥×¥Á¥È¥Þ¥ÈÈÎÇä½ªÎ» °Õ³°¤ÊÍýÍ³
    6. 6. Êì¤«¤éÀ­Èï³² ¸å°ä¾É¤Ç¥Þ¥Þ³è
    7. 7. Ãæ³Ø¤ÏÊÐº¹ÃÍ70 ÂáÊá¤ËÃÎ¿Í¶Ã¤­
    8. 8. ¼«Âð¤«¤éÌ¤À®Ç¯4¿ÍÈ¯¸« ÃË¤òÂáÊá
    9. 9. ¥¤¥¸¥á·Ð¸³¤òºîÊ¸ ¾®6¤ËÊÑ¹¹Í×ÀÁ
    10. 10. ¡Ö·§ÌîÎÀ¡×µþÂçÀ¸¤éÃË½÷6¿ÍÂáÊá
    1. 11. Éñµ¸¤ÈÍ·½÷¤ò´ª°ã¤¤ ·ÝÇ½¿Í¤Î°Ç
    2. 12. ¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬´°ÇÔ¤·¤¿¥ä¥Ð¥¤¹ñ
    3. 13. Æ»Ï©´ÙË× ·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷ÃÇÇ°
    4. 14. ¥¨¥³¡¼¥¦¥¤¥ë¥¹ ÀÖ¤Á¤ã¤ó3¿Í»àË´
    5. 15. Ãæ³ØÀ©Éþ ½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤ÇÌµ½þ²½
    6. 16. ÀÚÃÇ°äÂÎ Ãæ³Ø¤¤¤¸¤á¤ÇÊì»Ò¤Ë¹Â
    7. 17. ¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¿ä¿Ê¡×Ãæ»ß¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤ë¡×
    8. 18. Åìµ×Î±ÊÆ¤Î²Ð»ö¤òÄÃ°µ 1¿Í»àË´
    9. 19. ¡Ö½Ð»º¤·¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¤·¤¿½÷À­¤ÎÀ¼
    10. 20. ÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤Æ ÌÜ¤òµ¿¤¦´í¸±±¿Å¾
    1. 1. ¥È¥é¥ó¥×»á °ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë5ÅÙ¸ÀµÚ
    2. 2. µþÂç¶µ¼ø¤¬¶ÄÅ·ÍýÍ³¤ÇÈÖÁÈ·çÀÊ
    3. 3. ÀÐÇË¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛÉ÷¥¸¥ç¡¼¥¯
    4. 4. ÊÆ¤È²ñÃÌ ÀÐÇË»á¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ËÊò¤ì
    5. 5. ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ ¤ªÅÚ»º¤Ï¶â¤Î³õ
    6. 6. ´ãÊ¡ °¦»Ò¤µ¤Þ¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
    7. 7. ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡ÖÀÐ´Ý¿­Æó¤µ¤ó¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢±ê¾å¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤·¡×
    8. 8. ¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀºî¼Ô¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÌäÂê
    9. 9. ¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìµ¤¥¬¥¿Íî¤Á¡Ä¥è¥ì¥è¥ì¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡¢ÂÇ³«ºö¸«¤¨¤º
    10. 10. ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯²ò»¶¤Ø »ö¶ÈÇäµÑ¤â
    1. 11. Âæ½ê¥¹¥Ý¥ó¥¸ Ç®Åò½èÍý¤Ç¶ÝÈË¿£
    2. 12. ¼«¾Î13ºÐ¤ËÃËÀ­¤¬·²¤¬¤ëÃÏ¹ö³¨¿Þ
    3. 13. ¤¹¤­²È¤Ç¿åÄ¾°û¤ß Æ°²è¤¬Âç±ê¾å
    4. 14. ¿å¸¶Èï¹ð¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÄ¶Îô°­´Ä¶­
    5. 15. ¡ÖÎ³Î©¤Á¤Î¤è¤µ¡×ºÝÎ©¤Ä¿æÈÓ´ï
    6. 16. ÊÐº¹ÃÍÍ¾Íµ ¼õ¸³·ë²Ì¤Ë±³¤Ç¤·¤ç
    7. 17. ¹ñ²ñ¤ÇÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¸¡¾Ú¡¡Î©Ì±¡¦ÌîÅÄÂåÉ½
    8. 18. ¶µ²ñ´Ø·¸ÃÄÂÎ¤ÎÄÉÅé¤Ë¹­¤¬¤ëº¤ÏÇ
    9. 19. ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡×¡¢À¯´±ºâ¤ÎÁíÎÏµó¤²¥È¥é¥ó¥×»áÂÐºö¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¼óÁê¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×
    10. 20. 1Æü¤Ç¸µ¤¬¤È¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬ÏÃÂê
    1. 1. ¾®ÏÇÀ± ¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À­2.2%¤Ë¾å¾º
    2. 2. ÆàÎÉ¤Î¼¯¤ËÅâ¿É»Ò? ´ÚÃËÀ­¤¬¼áÌÀ
    3. 3. ¥³¥ó¥´¤ÇÃ¦¹ö ½÷¼õ·º¼Ô150¿ÍÍðË½
    4. 4. ÆüËÜ¿Í½÷À­»¦³² ³¤³°¤Ç°ÛÎã¥Ç¥â
    5. 5. ¥°¥é¥ß¡¼¤Ç¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¡×±ê¾å
    6. 6. ½ùô¦É²¤µ¤óµÞÀÂ¸å¤Ë¡ÖÎ®½Ð¡×ÊªµÄ
    7. 7. BLACKPINK¥ê¥µ ²¼Ãå¤Î¤ß¤ÎÂçÃÀ»Ñ
    8. 8. 1000¿ÍÄ¶¤È´Ø·¸ Æ°²èºï½ü¤Ç´íµ¡?
    9. 9. ¿åÂ²´Û¤Ç¥µ¥á¤¬¿Í½±¤¤ÈáÌÄ Ãæ¹ñ
    10. 10. ¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Ë¡¡×ÅÐ¾ì ÊÆ
    1. 11. ¡Ö¥«¥Ê¥ÀµÛ¼ý¡ÄËÜµ¤¤À¡×²»À¼Î®½Ð
    2. 12. ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤ª¤Ù¤Ã¤«
    3. 13. ÊÆ¹ñÌ±µ¿Ìä ¥Þ¥¹¥¯»á¤ØÈãÈ½Áý¤«
    4. 14. ÊÆÂçÅýÎÎ¡ÖÀÐÇË»á¤Ï°ÎÂç¤Ë¤Ê¤ë¡×
    5. 15. ¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÈ¯É½¤Ø
    6. 16. ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¹ñ¶­ ÆüËÜ¿ÍÃË4¿Í¹´Â«
    7. 17. ¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò°û¤ß²á¤®¤¿ÃËÀ­¡¢Á´¤Æ¤Î»õ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡¡»õ²Ê°å¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ç¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¹ó¤¤¡×¡Ê±Ñ¡Ë
    8. 18. Ãæ¹ñ ÅÚº½Êø¤ì 30¿Í°Ê¾å¹ÔÊýÉÔÌÀ
    9. 19. ¥È¥é¥ó¥×»á Æü»º¤ÈÆüÅ´¤ò3ÅÙº®Æ±
    10. 20. ¥È¥é¥ó¥×»á¤ØÂ£¤êÊª »ö·ï°Å¼¨¤«
    1. 1. ÄËÉ÷È¯¾É 40ÂåÃËÀ­¤Î´í¸±¤Ê¹¥Êª
    2. 2. ËèÆü¥ì¥¸ÂÞ¤ò¹ØÆþ À¸³¶¤¤¤¯¤é?
    3. 3. ¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×ÇÑÔÒ²½¤Ïµ¯¤­¤º
    4. 4. 72ºÐÉã¤¬ÅÅÏÃ¤ÇSOS ¶î¤±¤Ä¤±ÊòÁ³
    5. 5. ¥Ý¥¤³èÈèÊÀ ¹âµé¥¯¥ì¥«Áª¤Ö¼ã¼Ô
    6. 6. ÆüËÜ¼Ö¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤·¤Ê¤¤Ìõ
    7. 7. ²£ÉÍ¤«¤é¤â¿Í¸ýÎ®Æþ Àîºê¤Ë²¿¤¬
    8. 8. Ã¦ÌÓ¹­¹ð¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤äÉ÷Â¯Å¹¡×¤ÎÀ¼
    9. 9. Ç¯¼ý500Ëü±ß°Ê¾å Ï«Æ¯¼Ô¤Î³ä¹ç
    10. 10. ÎÙ¤Î±Ø¤Þ¤Ç100±ß ·ã°Â±¿ÄÂ¤ÎÆæ
    1. 11. ½ÂÃ«¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î³¹? ÊÑÁ«¤ÎÍýÍ³
    2. 12. ¥«¥«¥ªÆ¦¤á¤°¤êÄêÀâ¤òÊ¤¤¹ÂçÈ¯¸«
    3. 13. ÅìÂç¤Î¡Ö¤¿¤À¤ÎÃÎ¼±ÌäÂê¡×¤Ë¶Ã¤­
    4. 14. ¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯ ¤¤¤º¤ì¶Ø»ß¤â?
    5. 15. ¡ÖÊÆÁûÆ°¡×½©¤Ë¤Ï°ìÅ¾¥³¥áÍ¾¤ê?
    6. 16. ¿Æ¤Î¤ª¶â¤ò²ð¸îÈñÍÑ¤Ë ¿ÆÉÔ¹§?
    7. 17. ¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÀ¹¤ê¥Á¥ã¥ì 11ÉÊÈ¯Çä
    8. 18. ÅÅµ¤Âå¾å¤¬¤ë? ÃÈË¼¡Ö¼å¡×¤ÏNG¤«
    9. 19. ËèÆü¡Ä¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î²á¹ó¸½¼Â
    10. 20. ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸ ´×»¶¤Î¸½¼Â
    1. 1. ¡ÖiPhoneSE4¡×Íè½µ¤Ë¤âÈ¯É½¤«
    2. 2. ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡Ö¤«¤±¤³¤ß¡×¥Ò¥Ã¥È
    3. 3. Ìµ°õ¤Î¿·ºî 5000±ß¥È¡¼¥¹¥¿¡¼
    4. 4. Amazon¤Ç¡ÖDOD¡×¤¬ºÇÂç45%OFF
    5. 5. ¥­¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥º¤¬ºÇÂç46%¥ª¥Õ
    6. 6. ¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¤Îµ¡Ç½Åª¥Õ¥ê¡¼¥¹¤¬¡¢Çö¼ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¡ÈËÉ´¨Ãå¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
    7. 7. ¡Ú¹¾Æ¬2:50¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×/ »ÍÂ­Êâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ØMini Pupper2¡Ù¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û
    8. 8. ¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷»þ¤Ë¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¡×¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëË¡Î§¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤ë
    9. 9. ¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤â µÛÈ×¼°ÀöÂõÊª´³¤·
    10. 10. ¡ÖiPhone 16¡×¡© ¤½¤ì¤È¤â¡ÖAQUOS sense9¡×¡©¡¡º£Çä¤ì¤Æ¤ë170g°Ê²¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óTOP10¡¡2025/2/9
    1. 11. ¤Ç¤­¤¿¡¼¡ª 1/72¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¡ÖF-4J¥Õ¥¡¥ó¥È¥à­¶¡×¤È¼ÂÊªÀïÆ®µ¡¤ò¥³¥é¥Ü»£±Æ¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤Ã£À®´¶¤À¤Ã¤¿
    2. 12. ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ÖÌ¤Íè¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡ù¤Þ¤Ä¤ê ¡ÁÌ´¤ò½¸¤á¤ÆÀîºê100¼þÇ¯¡Á¡×¤ò³«ºÅ
    3. 13. ¿Íµ¤¤¬À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëG-SHOCK¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¿Íµ¤ºî¤Ï¡© - ¸ÅÅÄÍº²ð¤Î²ÈÅÅ¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®
    4. 14. ¥Þ¥¦¥¹¤ä¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î´¶ÅÙ¤òÇú¾å¤²¤¹¤ëASUS¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à
    5. 15. ¤³¤ì¤é¤Î³¤¤ÎÀ¸Êª¤Ï¡ÖËÜÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡§19À¤µª¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¶Ã¤­¤Î¥¬¥é¥¹ºÙ¹©15ÅÀ
    6. 16. ¡ÚÄ¶·ÚÎÌ¡ÛCopilot+PC¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖFMV Note U¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶·ÚÎÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤âÄ¹¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¤è¡ª
    7. 17. ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥µ¥É¥ë¤¬¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Æ¥íÈ¯À¸
    8. 18. SIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤Î¤³¤ÎÅß¤ÎËÜÌ¿µ¡ÅÐ¾ì¤«¡©¡¡ASUS¡ÖZenFone 3 Laser¡×¤¬È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Íµ¤¥é¥ó¥¯3°Ì¤ËµÞ¾å¾º¡ª
    9. 19. ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Ð¥ó¤Ç¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î°Õ³°¤Ê¥ª¥¹¥¹¥á
    10. 20. ¥Þ¥¹¥¯¤¬Ç¯²ì¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¤ªÀµ·îÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï
    1. 1. ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á ÅÅ·â°úÂà¤ÎÍýÍ³¸ì¤ë
    2. 2. ¿å¸¶Èï¹ð¤ÎÂçÃ«Ë½Ïª¡ÖÈÜÎô¤À¡×
    3. 3. ¥Þ¥¸¤«¤è ¥É·³¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ËÃ²¤­
    4. 4. ÂçÃ« ¤Ê¤¼26²¯±ßÅðÆñ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º?
    5. 5. ·àÅª·èÃå ËÜ¶¶ËãÎ¤¤µ¤ó¤¬¹æµã
    6. 6. ÂçÃ«¤«¤é¥Ý¥ë¥·¥§ ÊÛ¸î»Î¤âÈ¿¾Ê
    7. 7. ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÄ«¿©¡Ö3ÉÊ¡×¤ËXÁûÁ³
    8. 8. ¾åÂô¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸µÆ±Î½ÉÔ²º¤Ê¼Ì¿¿
    9. 9. ÃæÂ¼µªÍÎ»á ¥ª¥êÂàÃÄ¤Î¿¿Áê·ãÇò
    10. 10. ¿®À®¤¬2ÅÙÌÜ¤Î°úÂà ÌÜÉ¸¤Ï¥®¥Í¥¹
    1. 11. ¸ÅÁã¥Ð¥ë¥µ µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¸«Á÷¤ê¤«
    2. 12. ÂçÃ«¤ÎÉÔËþÅÇÏª¡ÖÈ¿¾Ê0¡×¤ÈÈóÆñ
    3. 13. °ÛÎã¤Î´¨ÇÈ ²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÈáÌÄ
    4. 14. Åìµþ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿ÂæÏÑ¥Á¥¢¤ËÁûÁ³
    5. 15. MLBÄü¤á¤Ê¤¤Æ£Ï² É¾²Á¤¬µÞ¾å¾º
    6. 16. ÂçÃ«¤ÎÂåÁö·ù¤À¤Ã¤¿ ¸µÆ±Î½¹ðÇò
    7. 17. ÆüËÜ¿Í¤è¤êÂçÃ«¹¥¤­? ÊÆ¹ñ¿ÍÏÃÂê
    8. 18. ÂçÃ«¡ÖÅêÂÇ³ÖÇ¯¥×¥é¥ó¡×¸½¼ÂÌ£?
    9. 19. ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¥í¥³¤ËÏ¢¾¡¤Ç·è¾¡¤Ø
    10. 20. ÂçÃ«¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¶ÃØ³»ö¾Ý¡Ö¤¹¤´¡×
    1. 1. ËÌÂ¼°ìµ±¤Î½Ð¿È¹»¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤­
    2. 2. ¥Þ¥Ä¥³¤¬¾åÈ¾¿È¤ò¡ÄÄ¹Ã«Àî»á¹ðÇò
    3. 3. ¥­¥à¥¿¥¯¤ò¿¶¤Ã¤¿½÷ ¾×·â¤ÎÂÎ¸³
    4. 4. ½Ð±é¼Ô»àË´ ¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤Î¤ä¤é¤«¤·
    5. 5. °ì¿ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ä·Ý¿Í¡Ö½õ¤±¤Æ¡×
    6. 6. ËÙ¤Á¤¨¤ß¤Ë1Ëü6Àé·ïÃæ½ý É×Ê°¤ê
    7. 7. ºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¿ Í­µÈ¤¬¿ÀÈëÂÎ¸³
    8. 8. ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á ¥Õ¥¸¤ÏÓÞ¾Ð¤Ã¤¿¤«
    9. 9. ¤¿¤±¤·¤¬Ãæµï»á¤Ë¹ðÇò¤·¤¿°ú¤­ºÝ
    10. 10. ¡Ö²¼¼ê¡×¤â¤Î¤Î¤±ÊüÁ÷¤ÎÅÙ¤Ë¼º°Õ
    1. 11. ¥¿¥â¥ê¤Î¡ÖÃþ°¦¡×¼õ¤±¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê
    2. 12. ¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¡Ö·÷³°¡×¤Î»öÂÖ¡ÄµçÃÏ
    3. 13. ¤³¤¸¤ë¤êÉ×ÁÏ¶È¤Î²ñ¼Ò Ãí°Õ´­µ¯
    4. 14. ¿¹ÏÆ·ò»ù SMAP¤ÎÎäÃ¸¤µ¤ËÃ²¤­
    5. 15. ¤«¤Ê¤ê¤Î¤¤¤¸¤á¡Ä¿å¸¶Èï¹ð¤Îº£¸å
    6. 16. ¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥í¥ê¥³¥ó ÇÐÍ¥¤¬¹ðÇò
    7. 17. °ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¡ÄË´¤­¿ÆÍ§¤ÎºÊ¤È·ëº§
    8. 18. Ãæµï»á¤È1¥«·îÏ¢Íí¤·¤Æ¤Ê¤¤ Ä¾·â
    9. 19. É´·Ã¤µ¤ó É×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ç¡¼¥È¤«
    10. 20. ¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼ LINE¤ÇµÈËÜÂà¼Ò
    1. 1. ±¦¶»Æý¤¬¤ó¢ªÇ¾¢ªº¸¶»Å¾°Ü¡ÄÆ®ÉÂ
    2. 2. ¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥Í¥³·¿¥°¥Ã¥º¤¬Ä¶ÊØÍø
    3. 3. 24Ç¯´ÖÀ¸Íý¤Ê¤«¤Ã¤¿ ÉÂ±¡¤ÇÈ½ÌÀ
    4. 4. ¡Ö¾Ã¤¨¤í¡×¸À¤ï¤ì¤¿Êì¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ
    5. 5. Ç¥¿±Ãæ°û¤ßÊâ¤¯É× µßÀ¤¼ç¤Î¸ÀÍÕ
    6. 6. ¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Çã¤¦3¤Ä¤Î¿§
    7. 7. ¡Ö¾åÃå¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó²½¡×²ò¾Ã¤Î¥³¥Ä
    8. 8. ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ìÊÌ¤ìÄó°Æ¤·¤¿ÍýÍ³
    9. 9. ¾¯¤·ÂÀ¤Ã¤¿¤«¤Ê? ÍñÁã¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ
    10. 10. ¤É¤³¤Î¾¦ÉÊ? Í§¿ÍË«¤á¤¿UNIQLOÉÊ
    1. 11. ¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó ¥×¥í»Ò¶¡¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
    2. 12. É×¤¬¿²¼¼¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿ Ä«¤ËÈ¯¸«
    3. 13. Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ø ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥­¥ó¥°
    4. 14. Í§¿Í¤Ë30Ëü¤Î¥Ð¥Ã¥°Âß¤·¤¿¤éÈá·à
    5. 15. ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È40Âå½÷À­ ¤ª¤¸¤µ¤ó²½?
    6. 16. ÃËÀ­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤Áý¤ä¤¹3¤Ä¤ÎÊýË¡
    7. 17. ¿ÈÂÎ¤ÎÇº¤ß¤È¤ª¤µ¤é¤Ð ´ÊÃ±½¬´·
    8. 18. ÏÂ²Û»Ò¤âOK Ë»¤·¤¤»ä¤Î¿À¤ä¤»°Æ
    9. 19. É×¤Î¥È¡¼¥¯¥¢¥×¥ê °ìÈÖ¾å¤Ë½÷À­
    10. 20. Èà»á¤ÎÅÅÏÃ¤òÅðÄ°¤·¤¿¤é¡Ä¡Ö!?¡×
    x