米政府の対イスラエル軍事支援に抗議するデモの参加者＝4日、ワシントン（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が4日に会談したワシントンのホワイトハウス付近では、トランプ政権発足前から続く米国の対イスラエル軍事支援に抗議するデモが開かれた。若者を中心とした参加者数百人は、パレスチナ自治区ガザの甚大な民間人犠牲を招いたとして両政府の責任を追及した。大勢の警察官が厳戒態勢