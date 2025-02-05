「プレミアムスフレパンケーキバターで味わう ふわしゅわスフレ＜ハニーメープル＆ホイップ＞」モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年1月29日（水）から、「プレミアムスフレパンケーキ バターで味わう ふわしゅわスフレ」と「プレミアムスフレパンケーキバターで味わう ふわしゅわスフレ＜ハニーメープル＆ホイップ＞」を「モスバーガー＆カフェ」全72店舗にて発売した。同社では、多様な立地に適合す