子ども嫌いな義姉は、いつも私の娘を貶す発言をしてきます。その度に夫や義両親は注意してくれているのですが、反省する様子はありません。そんななか迎えたお正月、状況を一変させる出来事が！筆者の友人から聞いた、スカッとエピソードをお届けします。 子ども嫌いの義姉 その後、義姉も彼に言われて少しは反省したのか、以前のような発言もしなくなりホッとしています。 【体験者：30代・女性公務員、回答時期