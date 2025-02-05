2月4日の午後、徳島県松茂町満穂で無職の76歳の男性の鉄骨・木造3階建ての住宅が焼ける火事がありました。警察と消防によりますと、5日午後5時25分ごろ「建物から火が出ている」と、通行人から119番通報がありました。消防車両14台が出動して消火活動にあたり、火は約2時間半後に消し止められましたが、鉄骨・木造3階建て住宅の2階と3階のあわせて約133平方メートルが焼けました。周囲への延焼はありませんでした。この火事