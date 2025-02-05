丸美屋食品工業は新商品投入を通じ、レンジ調理や湯さし調理で簡単・手軽に楽しめる「ごはん」シリーズや「レンジDELI」シリーズの提案を強化する。セット米飯では期間限定の「筍と桜えびのおこわ もち米ごはん付き」と「鯛おこわ もち米ごはん付き」を1月17日から新発売。9月30日までの期間限定で販売している。国産もち米を100％使用。一食で満足感があるため、炊飯の手間なく食事をしたい時にもおすすめだ。「筍と桜えびのおこ