ウクライナの戦場では、ロシアに派遣された北朝鮮兵士たちが戦闘に加わっている。友軍・ロシア軍との粗末な連携で、やっと持ち込んだ最新のミサイルシステムはロシア軍による誤爆で破壊。誤発砲による犠牲者も出ているという。捕虜になった北朝鮮兵士の声を海外メディアが報じている――。写真＝KCNA VIA KNS／AFP PHOTO／時事通信フォト2024年12月20日に撮影され、北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）が21日に発表した写真。北朝鮮の金