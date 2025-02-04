災害発生時に巡視船での給水支援が必要となった事態を想定した訓練が4日、徳島県小松島市で行われました。この訓練は災害発生時に巡視船からの給水支援が円滑に行えるようにと徳島海上保安部が初めて行いました。この日は陸上自衛隊や徳島市上下水道局それに小松島市水道部などからおよそ50人が参加。県内で震度6強の地震が発生し多くの市町村で断水など陸地での水の確保が困難になったとの想定で行われました。（音生かし）「それ