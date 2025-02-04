タレントの神田うのさんさんが、2025年2月4日放送の情報番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演した。フジテレビ港浩一前社長の名前を出し、「芸能界のパパみたいな方」と話す場面があり、SNSで反響が寄せられている。「今回こんなことになって、すごい寂しい」神田さんは、歌手のBro.KORNさん、元日本テレビアナウンサーの永井美奈子さんとともに、「バブリー仲良しトリオ」として出演した。お互いの繋がりを説明する中で神田