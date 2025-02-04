¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¼­Ç¤¤·¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤¦¤Î¤Ï¸òÎ®¤Î¤¢¤ë±Ê°æÈþÆà»Ò¡¢Bro.KORN¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¥³¡¼¥ó¡Ë¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö»ä¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤¿¤À¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇMC¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É