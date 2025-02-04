秋葉原のパソコンショップ「パソコン工房」公式サイトが2025年2月3日、「パソコン工房 秋葉原パーツ館」で行われた新型ビデオカードの店頭抽選販売における不手際を謝罪した。区立幼稚園に侵入する迷惑行為も中国人客も多数同ショップをめぐっては、1月30日にゲーム用に人気のある米NVIDIAの新型ビデオカード「GeForce RTX 5090」および「GeForce RTX 5080」の店頭抽選販売が行われた。店は、店頭では先着100人に10点を販売する