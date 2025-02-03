内閣府は、国立天文台が2026年の春分の日と秋分の日を確定させたことに伴う2026年の「国民の祝日」を以下の通り発表しました。■2026年の「国民の祝日」元日1月1日∇成人の日1月12日∇建国記念の日2月11日∇天皇誕生日2月23日∇春分の日3月20日∇昭和の日4月29日∇憲法記念日5月3日∇みどりの日5月4日∇こどもの日5月5日∇海の日7月20日∇山の日8月11日∇敬老の日9月21日∇秋分の日9月23日∇スポーツの日10月12日∇文化の日11月3日