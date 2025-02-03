元フジテレビの笠井信輔アナが2日、ブログを更新。「今1番お伝えしたいこと」というタイトルで、「断じて否定します」といった強い言葉をつづった。いったい、何があったのか。【写真】なぜこの表紙に？フジテレビが出版、ほぼ裸状態の人気女性アナ本みんなチューしまくってる騒動の発端は、実業家・堀江貴文氏の公式YouTubeチャンネル。2月1日にアップされた動画で堀江氏と元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が対談した際