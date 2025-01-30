栃木県栃木市でランドクルーザーを盗んだとして、ブラジル国籍の男女2人が警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのはブラジル国籍のタムラ・マルセロ・ミツハル容疑者（52）と、ヤマネ・カマラ・フルヤ・レイリアネ容疑者（40）の男女2人です。警視庁によりますと、タムラ容疑者ら2人は今月7日未明、栃木市内の駐車場に止めてあったランドクルーザー1台、時価400万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によります