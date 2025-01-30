元横綱朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が３０日、自身のＸを更新。第７４代横綱昇進が決定した甥の豊昇龍の晴れ舞台を見るため、モンゴルを出発した様子を投稿した。ダグワドルジ氏は「明日にそのえ両親」（原文まま）と、３１日の奉納土俵入り（明治神宮）に備えて緊急来日。広々とした機内でほほ笑む、ダグワドルジ氏の両親の写真を公開した。インスタグラムにも「両親連れて」と、１４歳下で話題にもなった妻も含