アメリカの首都ワシントン近郊のレーガン・ナショナル空港近くでアメリカン航空の旅客機と軍用ヘリコプターが空中で衝突し、空港近くの川に墜落しました。現在、救助活動が行われています。FAA＝アメリカ連邦航空局によりますと、日本時間午前11時ごろ、首都ワシントン近郊にあるレーガン・ナショナル空港の滑走路に着陸しようとしたアメリカン航空の旅客機と軍用ヘリが空中で衝突したということです。旅客機は中西部カンザス州ウ