ボディメイクの心強いお供といえば、おいしくて、栄養たっぷりで、ヘルシーな食事。そのすべてを叶えてくれるのが、サラダ王子こと田代健斗さん考案の「はじまりのサラダ」と「基本のホールスープ」。究極のレシピで美ボディを目指そう！ ここでは、はじまりのサラダのレシピをご紹介します。良質なカロリー摂取がボディメイクに効果的。食欲をそそる美しいビジュアル…！ 鍼灸師の田代健斗さんが考え出した「はじまりのサラダ」は