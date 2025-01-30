2025年1月頃から、YouTubeに数時間続くスキップできない広告が表示されているとの報告が相次ぎました。YouTubeの広告をブロックする「広告ブロッカー」の利用者にこのような広告が表示されていることから、YouTubeが広告ブロッカー対策にわざと長時間広告を見せているのではとの臆測が飛び交いましたが、YouTubeは「そのような広告は設定していない」とウワサを否定しました。Frustrated YouTube viewers seek explanation for hou