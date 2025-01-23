ソフトバンクは23日、昨シーズン限りで現役を退いた和田毅投手の引退記念試合を3月15日にみずほPayPayドーム福岡で開催することを発表した。入場者全員に和田投手からのメッセージ入りフェイスタオルの配布や、試合終了後にはセレモニーが実施される予定だ。▼ 開催日時2025年3月15日（土）14:00試合開始日本ハム戦▼ メッセージ入りフェイスタオル配布・配布場所：みずほPayPayドーム福岡 各入場ゲート・配布時間：開場〜8