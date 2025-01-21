¸µSMAPÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶ÐÌ³¤Î½÷À­¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊÔÀ®´´Éô¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢CM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÅ±Âà¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤Ë¡ÖÄ¶Ï·³²¡×ÈãÈ½¡Ä¶ÉÆâÉô¤Î¼Ô¤¬¸«¤Æ¤­¤¿¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢²Ö²¦¡¢NTTÅìÆüËÜ¤Ê¤É50¼Ò°Ê¾å¤¬CM½Ð¹Æ¤òº¹¤·»ß¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¢¤ê¤­¤ÎÌ±Êü