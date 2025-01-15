日清食品の「チキンラーメン」と「日清焼そばU.F.O.」が、思わず「ヒー！」と言いたくなる辛旨な味わいになって登場。湖池屋の「カラムーチョ」とコラボした「0秒チキンラーメン カラムーチョ味パウダー付」と「日清焼そばU.F.O.大盛 カラムーチョ ホットチリ味焼そば」が、1月27日に発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「0秒チキンラーメン カラムーチョ味パウダー付」（税別136円）には、“その