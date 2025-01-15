空前のインバウンドバブルに沸く長野県のリゾート地・白馬村。昨年9月に国土交通省が発表した都道府県地価（基準地価）では前年比30.2％上昇の全国4位を記録（商業地）。村には上質の雪を求めて海外からのスキー客らがあふれかえっている。地元の不動産業者に土地価格の変動について話を聞いた。【写真】2025年は「日経平均3000円」と予測…森永卓郎氏に日本経済と株価の行方を聞いた「不動産価格の上昇が顕著になったのはここ2