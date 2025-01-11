¡Ô¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡£¥Ð¥Ö¥ëÀÄÅÄ¥­¥ã¥é¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¡Õ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÀÄÅÄÅµ»Ò¤Î¶á±ÆºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ï1996Ç¯¡¢2020Ç¯¤ËÂ³¤­¡¢4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Î¾§Á°¤ËÎ®¤ì¤¿VTR¤Ç¹­Åç¤äÄ¹ºê¡¢µÜ¾ë¤Ê¤É¸¶Çú¤ä¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¶ÌÃÖ¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ëÀÄÅÄÅµ»Ò¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£É×ÉØ¤ÎÄÁ¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë