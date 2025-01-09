ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù1.4ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡×¸åÈ¯Ìô¤ÏÀ½Â¤ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¶¡µë¤¬°ì»þÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþÅÔ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Á°½µÈæ1.4ÇÜ¤ËµÞÁýÂô°æÀ½Ìô¤Ç¤ÏÌó300Ëü¿ÍÊ¬¤ÎÌô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ì¸þ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Ç®³°Íè¤Ë¤Ï¡¢12·î¤«¤éÏ¢Æü¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¿Ç»¡¤Ë