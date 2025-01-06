元AKBでタレントの峯岸みなみが語る“夫婦のあり方”に共感の嵐が巻き起こっている。すれ違う峯岸みなみと夫・てつや1月3日に放送された『夫が寝たあとに 新春SP』（テレビ朝日系）に出演した峯岸。2022年、YouTuberグループ「東海オンエア」のてつやと結婚。昨年7月、第1子女児を出産した。現在、愛娘は生後5か月。初めての子育てに奮闘中の彼女に、藤本美貴が「出産して夫婦関係は変わった?」と尋ねると、「私は子どもを産