近年、全国のバッティングセンター経営は苦境に立たされている。2023年6月に「現存最古」と言われた『大塚バッティングセンター』が58年の歴史に幕を下ろすなど、コロナ禍を経て閉店のニュースは後を絶たない。そうした時代の流れに抗うかのように、地価の高い歌舞伎町のど真ん中で営業を続けるバッティングセンターがある。客単価が数百円という薄利の営業形態は変わらないのに、なぜ続けられるのか。【写真】大谷翔平はじめプ