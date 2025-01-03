1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡Ù¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀµ·î¤ª¾Ð¤¤ÆÃÈÖ¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤¬Âç¥È¥ê¤Ç»þ»ö¥Í¥¿¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Í¥¿Ãæ¤ËÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤¬ºÝ¤É¤¤¥Ü¥±¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÄÙ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤¬ÀµÇ°¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£ÅÙ