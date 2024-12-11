12月10日、女優の本田望結が東京・明治記念館でおこなわれた「オスカープロモーション2025年新春晴れ着撮影会」に出席。4歳で芸能界デビューした本田は、2011年、7歳で出演したドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で注目された。芸能活動と並行していたフィギアスケート選手としての活動でも姉・真凛、妹・紗来とともに有名になり、「本田3姉妹」として知られている。撮影会では、2024年に20歳になったとして「お酒