お笑いコンビ、霜降り明星粗品（31）が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組収録後に発言部分の「カット」を要求してきたという共演タレントの行為に怒りをあらわにした。粗品は「粗品が最近本気でブチギレた事ランキング」と題した動画をアップ。そのランキング第3位として「後から『ここカットしてください』って言ってくるタレント」を挙げた。これまでにもアイドルなどと共演した際に異性関係などの質問をしてし