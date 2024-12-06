アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「さばとロースの味噌たまカツ丼」を2024年12月10日(火)より期間限定で販売を開始する。■今年の味噌はたまごとじ！2024年12月10日(火)より期間限定で販売を開始する「さばとロースの味噌たまカツ丼」は、ロースカツと「さばの味噌煮」からヒントを得たさばカツを一度に味わうダブ