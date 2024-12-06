12月5日、アニメ『名探偵コナン』の新作映画『名探偵コナン隻眼の残像』の特報映像が公開され、作品屈指の人気キャラ・安室透が出演することが明らかになった。これをうけ、SNSでは、安室の声優の予想合戦が勃発している。「これまで安室さんの声優を務めていた古谷徹さんは、今年5月、37歳年下の一般女性との不倫が報じられました。しかも、話は不倫騒動だけで終わらず、女性を妊娠させたうえで中絶を迫るといった身勝手な言